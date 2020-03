La compagnie d’assurance Atlanta a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,84 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2019 en hausse de 8,7% par rapport à 2018.

Au terme du quatrième trimestre de l’année 2019, la Compagnie Atlanta a réalisé un chiffre d’affaires de 590 millions de dirhams (MDH), en hausse de 6,3% par rapport à la même période de 2018, indique un communiqué de l’entreprise, notant que l’activité Non Vie affiche un chiffre d’affaires de 450 MDH (+4,5%) et la branche Vie enregistre un chiffre d’affaires de 140 MDH (+12,8%).

Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires réalisé par la compagnie s’établit à plus de 2,66 MMDH, soit une hausse de 9,5%, souligne la même source qui fait état d’une progression de 9,7% en Non Vie et de 8,7% en Vie avec des réalisations respectives de 2,14 MMDH et 523 MDH