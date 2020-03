Selon nos informations, un changement à la tête d’Axa Assurance Maroc devrait être annoncé lors du prochain Conseil d’administration de la compagnie. Et de source bien informée, on apprend que, pour la première fois, une femme marocaine prendrait les commandes de la filiale du géant français de l’assurance Axa, et pourrait même se voir confier toute la gestion du développement au niveau continental depuis Casablanca. Il pourrait s’agir, selon nos sources, d’une ex directrice au sein des groupes Attijariwafa bank et OCP qui a également réussi l’implantation d’un autre grand groupe français au Maroc. A suivre !