La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert, ce jeudi, le MASI ayant légèrement augmenté de 0,06% à 13.913,39 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se sont renforcés de respectivement 0,17% à 1.133,34 pts et 0,2% à 1.049,03 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est renforcé de 0,17% à 11.690,68 pts tandis que le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, n’a connu aucune variation et sa valeur s’est maintenue à 12.967,78 pts. Le volume global des échanges a porté sur 166,02 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Les valeurs les plus actives ont été Attijariwafa Bank (43,02 MDH), HPS (35,05 MDH) et BCP (24,45 MDH).

La capitalisation boursière a porté, de son côté, sur près de 722,38 milliards de dirhams (MMDH). Et sur le front des valeurs, AtlantaSanad (+5,04% à 141,8 DH), Timar (+3,34% à 154,8 DH), Sothema (+1,78% à 1.715 DH), Stroc Industrie(+1,65% à 54,95 DH) et Cartier Saada (+1,61% à 31 DH) ont enregistré les plus fortes hausses. A l’inverse, Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 94,57 DH), Zellidja S. A (-3,99% à 96,49 DH), Afriquia Gaz (-2,98% à 5.724 DH), Ennakl (-2,93% à 36,83 DH) et Immorente Invest (-1,82% à 108 DH) ont accusé les plus fortes baisses.