Le club anglais de Chelsea a annoncé mercredi l’arrivée de l’attaquant portugais Joao Felix en prêt payant jusqu’à la fin de la saison, en provenance de l’Atletico Madrid, où il a prolongé dans le même temps son contrat jusqu’en 2027, ont indiqué les Colchoneros.

Chelsea, qui était en concurrence avec Manchester United et Arsenal pour attirer le joueur de 23 ans, ne dispose pas d’option d’achat. Toutefois, les Blues paieront 12 millions d’euros pour le prêt de six mois et prendront en charge la totalité du salaire du joueur, selon la presse anglaise.

Felix est considéré comme l’un des plus gros espoirs du football européen et a remporté en 2019 le titre de « Golden Boy » du jeune joueur le plus prometteur.

Après avoir été sacré champion du Portugal avec Benfica cet été-là, les Madrilènes avaient déboursé 126 millions d’euros pour l’arracher au club lisboète.

Sous les ordres du très rigoureux Diego Simeone, il avait remporté le titre de champion d’Espagne en 2021.

Il compte aussi 28 sélections en équipe nationale, avec laquelle il a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors du dernier Mondial au Qatar où le Portugal a été éliminé en quart de finale par le Maroc (1-0).