À fin 2021, Attijariwafa bank a accompagné plus de 160 000 porteurs de projets et entrepreneurs (dont 40% de femmes) à travers des formations, du conseil et de la mise en relation via le dispositif Dar Al Moukawil (ainsi que la plateforme daralmoukawil.com).

En ligne avec sa vocation d’acteur sociétal de référence et sa stratégie volontariste de promotion de l’écosystème entrepreneurial, le groupe Attijariwafa bank accompagne les clients et les non-clients en consolidant ainsi son soutien aux TPE et aux porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.