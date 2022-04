Pour soutenir la résilience et la relance des TPE, Auto-entrepreneurs et porteurs de projet et les aider à faire face aux répercussions de la crise, Attijariwafa bank, en plus du soutien financier volontariste, a accompagné en 2020 et 2021 près de 100 000 entrepreneurs à travers son dispositif Dar Al Moukawil.

Ainsi, à fin 2021, ce sont plus de 160 000 porteurs de projets et entrepreneurs (dont 40% de femmes) qui ont bénéficié des services gratuits et ouverts pour tous de Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank : formation, conseil, création d’entreprise, mise en relation…

Le groupe Attijariwafa bank confirme, ainsi, sa stratégie de soutien et de promotion de l’écosystème entrepreneurial, en ligne avec sa vocation d’acteur sociétal de référence.