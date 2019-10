Attijariwafa bank multiplie les initiatives pour marquer son soutien aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets souhaitant se lancer dans une aventure entrepreneuriale afin d’accompagner leurs ambitions et reconnaître la contribution de leurs activités et leurs idées dans la création d’emplois, la génération de revenus et le développement de l’économie nationale.

En effet, la banque lance la 2ème édition du concours baptisé ‘‘Les Trophées Ana Maâk’’, un concours à envergure nationale dont l’objectif est de récompenser les efforts et les réussites des Très Petites Entreprises et ce, à travers 3 différentes catégories de prix : ‘‘meilleur projet de création d’entreprise’’, ‘‘innovation’’ et ‘‘développement durable’’.

Et pour cette 2e édition, dont l’appel à candidature est ouvert du 14 octobre au 2 novembre 2019 sur le site daralmoukawil.com, la caravane des ‘‘Trophées Ana Maâk’’ partira à la rencontre des candidats à travers l’ensemble des régions du Royaume en s’arrêtant dans 10 principales villes : Laâyoune, Aït Melloul, Marrakech, Fès, Meknès, Al Hoceïma, Oujda, Tanger, Rabat et Casablanca.

Les finalistes se retrouveront à Casablanca pour défendre leurs projets auprès d’un imminent jury qui désignera les 3 grands gagnants.