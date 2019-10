L’ambassadeur du Maroc à Pretoria, Youssef Amrani, a présenté, ce lundi, aux médias sud-africains, le modèle de développement marocain, mettant l’accent sur la centralité de l’Afrique dans la politique étrangère du Royaume.

Lors de cette première prise de contact avec les médias du pays arc-en-ciel depuis la présentation de ses lettres de créance, la semaine dernière, au président sud-africain Cyril Ramaphosa, Amrani a mis en avant les grandes lignes des orientations stratégiques du Royaume qu’il s’évertuera à décliner à Pretoria, affirmant qu’une triple ambition guidera son action diplomatique.

Il s’agit, a-t-il dit, de renforcer le dialogue politique aussi bien au niveau bilatéral qu’au sein de l’Union Africaine, approfondir la coopération économique et commerciale entre les deux pays, et promouvoir le rapprochement humain à travers une interaction ‘‘people to people’’, sur la base d’une approche active et proactive de dialogue avec la société civile, les médias et les principaux think-tanks en Afrique du Sud.