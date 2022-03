La banque affiche un bénéfice en hausse de 2,2% en 2021 à 5,1 milliards de DH.

Elle annonce la mise en place d’un nouveau plan stratégique baptisé « @MBITIONS 2025 ».

Malgré un contexte économique marqué par une forte crise dans ses pays de présence, Attijariwafa bank a clôturé l’exercice 2021 avec de bonnes performances. Justement, son produit net bancaire consolidé atteint ainsi 24,4 milliards de DH, soit 2,2% de plus qu’en 2020.

Par pôle d’activité, cette évolution intègre la croissance de la contribution de la banque au Maroc, en Europe et Tanger offshore (+5,2%), de la banque de détail à l’international (+2,5%) et des filiales de financement spécialisées (+4%). De son côté, la contribution du pôle Assurance enregistre, quant à elle, une baisse de 26,3% expliquée par la normalisation de la sinistralité de la branche automobile, après une amélioration importante en 2020 en lien avec la baisse des déplacements induite par le contexte sanitaire. Pour sa part, le Résultat d’exploitation enregistre un accroissement de 53,7% pour atteindre 9,5 milliards de DH, grâce, entre autres, à la normalisation progressive du coût du risque (-33,9%).

Le Résultat net consolidé et le Résultat net part du groupe ressortent respectivement à 6,2 milliards de DH et à 5,1 milliards de DH en croissance de +66,2% et de +70,5% sans toutefois atteindre leurs niveaux pré-crise 7,0 et 5,8 milliards de dirhams en 2019). En outre, la banque affiche «un bilan solide et des ratios de liquidité et de solvabilité en amélioration notable et continue», a indiqué le management du groupe

Ainsi, le Conseil a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour soumettre à son approbation les comptes, au 31 décembre 2021, et lui proposer la distribution d’un dividende 15 dirhams par action.

Contributeur phare aux dispositifs d’accompagnement des tpme

En 2021, Attijariwafa bank a poursuivi le soutien et l’accompagnement des ménages, des très petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises locales et régionales et des institutionnels dans les différents pays de présence contribuant à stimuler la reprise économique. Au Maroc, ce soutien s’est matérialisé entre autres par le financement de 12.000 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 2,7 milliards de dirhams, dans le cadre de l’initiative « Intilaka », ce qui correspond à 41% du total des crédits accordés par le secteur bancaire. La production de 8,1 milliards de dirhams de crédits immobiliers acquéreurs, au titre de l’année 2021, (soit un plus haut avec des progressions de +15% et +8% par rapport à 2020 et 2019 respectivement) contribuant à financer l’accès au logement des ménages et plus particulièrement des classes moyennes et à soutenir le secteur de l’immobilier dans cette conjoncture difficile, ainsi que la distribution de 21,5 milliards de dirhams de crédits « Damane » au bénéfice de 51 605 entreprises, soit une part de marché de 37%1 ; • Le financement de 18 029 PME pour un montant de 9,0 milliards de dirhams dans le cadre des initiatives « Damane Express » « Damane Attasyir » et « Damane Istitmar », soit une part de marché de 72%. Cet accompagnement s’est également caractérisé par l’enrichissement de l’offre de conseil et d’accompagnement aux porteurs de projets et aux très petites entreprises à travers le réseau Dar Al Moukawil et la plateforme digitale Daralmoukawil. com générant 2,5 millions de connexions et plus de 7 millions d’interactions sur les réseaux sociaux.

@mbitions 2025

Les équipes Attijariwafa bank se sont mobilisées en 2021 afin de concevoir et de lancer l’exécution du nouveau plan stratégique @MBITIONS 2025. Ce plan se veut résolument optimiste, ambitieux et volontariste dans un contexte marqué par de profondes mutations à l’échelle mondiale (ex : transformations géopolitiques et économiques, évolution accélérée de nos sociétés et des attentes des clients, urgence des défis posés par l’accélération des changements climatiques, accélération des ruptures technologiques en œuvre ces dernières années, bouleversement des modes de travail, développement exponentiel de la cybercriminalité…) offrant des opportunités substantielles tout en induisant de nouvelles menaces. Dans ce cadre, @MBITIONS 2025 a été construit autour de 3 grandes ambitions :