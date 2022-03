Dans la continuité de son engagement solidaire et citoyen et en phase avec la stratégie nationale d’inclusion financière, le groupe BCP lance, en collaboration avec son établissement de paiement M2T, la première offre de nano-crédit au Maroc en exclusivité sur le M-Wallet Chaabi Pay.

Baptisée « Salaf Dépanini », cette offre pionnière sur le marché permet aux clients de bénéficier de nano-crédits instantanés allant de 200 à 1000 DH, servis exclusivement à travers leur Mobile Wallet Chaabi Pay, pour faire face à des pannes ponctuelles de trésorerie.

Il s’agit du premier produit lancé par le groupe BCP dans le cadre du déploiement d’une gamme complète dédiée à l’inclusion financière.

Pour bénéficier de l’offre « Salaf Dépanini », il suffit de télécharger gratuitement l’application Chaabi Pay sur App Store ou Google Play et d’activer son compte de paiement à l’aide de son numéro de portable.

Dès lors, les utilisateurs éligibles pourront disposer, à travers un parcours entièrement digitalisé et sécurisé, du montant souhaité, de façon instantanée sur leur M-Wallet Chaabi Pay.

Innovante et simple d’usage, cette solution vient enrichir les multiples fonctionnalités déjà disponibles sur le M-Wallet Chaabi Pay de M2T, telles que le transfert d’argent instantané, l’encaissement de factures, le paiement des cotisations CNSS, le paiement des commerçants, les virements, l’alimentation et le retrait d’argent, etc.

A travers cette offre inédite, le groupe BCP contribue activement à l’accélération du déploiement des M-Wallets au Maroc et confirme sa mobilisation en faveur de l’inclusion des populations à faible revenu n’ayant pas accès à l’offre bancaire classique.