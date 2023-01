Attijariwafa bank a été certifié « Top Employers 2023 » par Top Employers Institute, organisation internationale prestigieuse qui certifie l’excellence des pratiques RH. C’est une institution qui dispose d’un programme à l’échelle mondiale qui permet aux entreprises d’évaluer la pertinence de leurs pratiques RH.

La certification Top Employers est fondée sur une analyse profonde de la maturité des processus, des innovations en matière de politique RH, du développement des compétences et du bien-être au travail. Cette étude repose sur un audit structuré autour de 6 domaines, 20 thématiques et plus de 400 pratiques RH.

À l’issue d’un audit complet, Attijariwafa bank a obtenu la certification Top Employers 2023 qui lui permet de rejoindre un groupe prestigieux d’organisations présentes dans 123 pays dans le monde.

« Cette consécration vient conforter la stratégie du groupe en matière de stratégie RH et positionner ses pratiques RH aux meilleurs standards internationaux », explique un communiqué d’Attijariwafa bank, ajoutant que le groupe « est fortement engagé dans le développement de sa marque employeur avec des initiatives structurantes destinées à identifier, attirer, intégrer et fidéliser les talents avec une proposition de valeur «employés» qui considère le capital humain comme la première richesse du groupe ».

Attijariwafa bank « s’appuie sur une politique RH qui accompagne la mise en œuvre de son plan stratégique, et ce, en s’adaptant aux changements de paradigmes qui modifient en profondeur la conception et l’organisation du travail », indique le groupe.

Ces pratiques RH, est-il souligné, sont fondées principalement sur le développement de l’agilité, la conduite du changement avec une forte culture de l’innovation, le recrutement des talents, la digitalisation RH, le développement des compétences, le talent management, le management de la performance, la RSE, le management interculturel et la diversité…