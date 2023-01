« L’opération de prise de contrôle de Radio Plus par Horizon press n’est pas encore bouclée », déclare Moncef Belkhayat à L’infomédiaire. Mardi, nos confrères de Maghreb Intelligence avaient annoncé que l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports était autorisé à « mettre la main » sur la radio actuellement contrôlée par le groupe Holmarcom.

« Nous avons certes reçu l’autorisation du Conseil de la concurrence, mais nous n’avons pas encore eu le feu vert de la HACA », nous précise Moncef Belkhayat, joint par téléphone. « Le dossier est en cours d’analyse à la HACA et quelque soit le verdict, nous respecterons cette décision souveraine de l’organe qui gère les métiers de l’audiovisuel au Maroc ».

Selon nos informations, une loi pourrait barrer la route à Horizon press, en tant qu’entreprise qui édite des journaux, afin de contrôler une radio. « Je suis surpris qu’un tel argument puisse être utilisé, d’autant plus qu’il existe sur la place trois grands groupes qui possèdent une radio avec des journaux écrits et digitaux », s’étonne Moncef Belkhayat. « Nous refuser cette opération serait donc injuste puisqu’il s’agit exactement du même modèle ».

Horizon press détient actuellement le journal Les ECO et plusieurs supports d’information digitaux de renom. Le rachat de Radio Plus, a été discuté avec Holmarcom, actionnaire majoritaire et Abderrahmane El Adaoui, actionnaire qualifié, il y a quelques mois. Fort de son expérience avec ses différents supports, Horizon press pourrait apporter un nouveau souffle à Radio Plus et devenir un acteur encore plus incontournable du paysage médiatique national. Affaire à suivre.