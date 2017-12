Infomédiaire Maroc – Le Club Afrique Développement (CAD), du groupe Attijariwafa bank, a organisé avec l’Union Gabonaise de Banque les 13 et 14 décembre 2017 à Libreville, la 6ème mission multisectorielle de l’année autour du thème : ‘‘Investir au Gabon’’.

Cette mission vient couronner une dynamique de plusieurs missions multisectorielles ayant eu lieu en Côte d’Ivoire, au Maroc, en passant par le Mali, le Cameroun et le Sénégal.

Avec près de 200 participants, provenant du Gabon, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso, du Maroc, de Tunisie, de Togo, de France et du Japon, et plus de 150 rencontres d’affaires réalisées, principalement dans les secteurs de la distribution, du BTP, du conseil, de l’agroalimentaire et de l’industrie du bois, Libreville clôture ce cycle de rencontres business de l’exercice 2017.

Et dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, Mouna Kadiri, Directeur du CAD du groupe Attijariwafa bank, a annoncé que, pour l’exercice 2018, il est prévu de nouvelles missions sectorielles notamment en Tunisie, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et au Congo Brazzaville.

Rédaction Infomédiaire