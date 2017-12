Infomédiaire Maroc – Le Syndicat National des Taxis Marocains de l’UMT et l’entreprise Heetch ont procédé à la signature de la convention de partenariat portant sur la création de la plateforme “Fiddek”.

Géo localisable, fiable et sécurisée, “Fiddek” s’appuie sur la technologie développée par Heetch, récemment mise à la disposition des conducteurs de taxis formés et labellisés par l’UMT.

Cette solution sûre, fiable et conviviale, permet à la fois aux passagers de se déplacer en toute sécurité et sérénité et à toutes heures dans les rues de Casablanca, et aux professionnels de taxis, opérant en toute légalité, de localiser plus aisément leurs passagers.

Conçue et calculée pour être accessible au plus grand nombre, cette offre sera facturée au prix de 10 dirhams TTC par course de jour comme de nuit, en plus du tarif compteur ou du prix officiel. Disponible 24H/24 et 7J/7, Heetch propose 2 offres : Taxi Fiddek Rouge et Taxi Fiddek Blanc.

Rédaction Infomédiaire