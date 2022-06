Le magazine économique Forbes Middle East a inclus cinq entreprises marocaines dans sa liste des «100 meilleures entreprises cotées» pour 2022. Ainsi, Attijariwafa bank, Maroc Telecom, Banque Centrale Populaire (BCP), Bank of Africa et LafargeHolcim Maroc figurent parmi les 100 premières entreprises du monde arabe ayant leur siège au Maroc.

Et c’est Attijariwafa bank qui décroche la première place de ce podium. Attijariwafa bank s’est classée au 23e rang sur la liste Forbes. Il s’agit de la plus grande banque du Maroc et l’une des plus importantes d’Afrique. Comptant environ 10,6 millions de clients, la banque a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars en 2021, et un bénéfice de plus de 630 millions de dollars. La banque emploie plus de 20 583 personnes et opère dans 26 pays.

Le magazine économique américain a établi son classement annuel sur la base du chiffre d’affaires, des bénéfices, des actifs et de la valeur marchande de l’entreprise. Il est à noter que ce sont les banques et institutions financières qui dominent parmi les représentants marocains. Trois des cinq entreprises citées sont des prestataires de services financiers.