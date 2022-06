Les travaux du 30ème congrès national de la Société marocaine de neurochirurgie (SMNC) se tiennent depuis mardi à Dakhla, avec la participation d’environ 180 médecins spécialistes des secteurs universitaire, public et privé aussi bien du Maroc que de l’étranger.

Ce congrès est organisé parallèlement avec le 12ème congrès de la Société marocaine de la chirurgie du rachis et de la moelle épinière (SMCRME) et la 13ème édition du cours international WFNS du centre de référence Rabat pour les jeunes neurochirurgiens africains.

Cette rencontre scientifique réunit des experts nationaux et internationaux pour débattre de plusieurs thèmes d’actualités et de l’expérience des différentes structures hospitalo-universitaires dans la prise en charge de la pathologie neurochirurgicale.

Organisée sous le thème « Neurochirurgie: État de l’art et tendances futures », cette édition se propose également de servir de plateforme pour promouvoir les échanges de connaissances, d’informations, d’expériences et d’expertises entre spécialistes du domaine, tout en leur permettant de s’ouvrir sur les dernières nouveautés technologiques et les pratiques en cours à l’échelle internationale, en matière de dépistage et de traitement des maladies neurologiques.

S’exprimant à cette occasion, le président de la SMNC, le Professeur Mohammed Benzagmout, a souligné que ce congrès représente une véritable opportunité aux différents neurochirurgiens marocains et africains de se retrouver de nouveau, de discuter des différentes actualités et tendances futures de la spécialité et d’échanger leur expérience dans le domaine.

Benzagmout a, dans ce sens, souligné que cet évènement scientifique permettra de mettre le point sur les dernières innovations technologiques, dans le but d’améliorer l’exercice de la neurochirurgie au Maroc et en Afrique.

« Nous avons voulu associer à cet événement tous les neurochirurgiens nationaux et internationaux venant des différents pays de l’Afrique, de l’Europe, du Canada et de l’Amérique latine, dans l’optique de parvenir à harmoniser et prodiguer davantage de soins de qualité à nos patients », a-t-il fait observer.

Il a fait part également de l’engagement de la SMNC à faire face à de nouveaux défis et à jouer pleinement son rôle en matière de formation médicale et dans la formation continue.

Pour sa part, la présidente élue de la fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales (WFNS) pour la période 2021-2023, le Professeur Najia El Abbadi, a noté que ce congrès a célébré le 20ème anniversaire de la création du Centre de Référence à Rabat pour la formation des jeunes neurochirurgiens africains.

Mme El Abbadi, qui est la première femme d’Afrique et du Monde Arabe à accéder à la présidence de cette organisation internationale, a expliqué que ce centre qui s’inscrit dans la vision de SM le Roi Mohammed VI en matière de coopération sud-sud, a permis la formation de 80 neurochirurgiens africains depuis sa création, précisant qu’une vingtaine de neurochirurgiens stagiaires issus de l’Afrique subsaharienne sont toujours en cours de formation.

Dans cette lignée, elle a souligné que le Maroc continue d’accompagner le développement de la spécialité en Afrique, à travers notamment la formation initiale et la formation continue, conformément aux évolutions technologiques et les innovations de la neurochirurgie.

De son côté, le président du congrès et chef du service de Neurochirurgie à l’Hôpital des spécialités de Rabat, Abdessamad El Ouahabi a noté que cette rencontre est de nature à conforter la place du Maroc en tant que pays leader en Afrique dans le domaine de la neurochirurgie.

El Ouahabi a également fait savoir que le Maroc est le premier pays africain à avoir été accrédité par la Fédération mondiale de Neurochirurgie pour la formation des jeunes neurochirurgiens africains en 2002.

Le congrès a été précédé les 28 et 29 juin par le 13ème cours du Centre de référence de Rabat pour la formation des jeunes neurochirurgiens africains agréé par la fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie (WFNS).

Cette rencontre scientifique de cinq jours (du 28 juin au 2 juillet) a pour but de promouvoir et de renforcer l’échange entre les représentants des pays participants, renforcer la coopération Sud-Sud et appuyer le rayonnement du Maroc comme pionnier de la neurochirurgie africaine.

Au menu de ce conclave figurent plusieurs séances plénières, communications orales, ateliers et séances de e-Posters traitant de nombreuses thématiques en rapport avec, entre autres, les tumeurs intracrâniennes, tumeurs cérébrales, pathologie cérébrovasculaire, pathologie neurochirurgicale pédiatrique, chirurgie tumorale, chirurgie du rachis, neurochirurgie fonctionnelle, infections du système nerveux central et la neuro-oncologie.