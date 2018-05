Infomédiaire Maroc – Le ‘‘Custody’’, ligne métier de la Banque de Financement et d’Investissement d’Attijariwafa bank, a été primé pour la 1ère fois par le Global Custodian Magazine (GCM) et reçoit à cette occasion 3 grands prix récompensant la qualité des services de toute la chaîne Titres, au titre de l’exercice 2017.

Ainsi, la Banque de Financement et d’Investissement d’Attijariwafa bank a pu se démarquer dans 3 catégories : ‘‘Category Outperformer, Market Outperformer et Global Outperformer’’, grâce à ‘‘un effort commercial soutenu, un traitement opérationnel de qualité couplé à un système d’information performant’’.

En effet, Attijariwafa bank a participé en 2017 à l’enquête qui couvre les marchés émergents (Agent Banks in Emerging Markets) et qui vise à classifier la qualité de services offerte par les banques dépositaires par pays et de mettre en avant l’excellence et le succès de son activité.

Rédaction Infomédiaire