Infomédiaire Maroc – Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, Khalid Dahami, président de la Fédération du Commerce et des services et dont la candidature à la présidence de la CGEM en binôme avec Narjiss Loudiyi n’avait pas été retenue, annonce qu’il a décidé de donner son ‘‘soutien absolu’’ à Salaheddine Mezouar et Faycal Mekouar.

‘‘Mezouar pour son passé riche : d’entrepreneur, d’acteur associatif, de Past Président de l’AMITH (une grande Fédération de la CGEM), de sa grande expérience politique notamment à la tête de plusieurs ministères à la fois Economiques et Diplomatiques…’’, et ‘‘Mekouar pour son expérience et sa compétence professionnelle, son militantisme associatif entant qu’élu Vice-Président Générale de notre Confédération…’’.

Rédaction Infomédiaire