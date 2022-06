L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel (EOP) avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cet emprunt est composé de deux tranches non cotées A et B, plafonnées à un milliard de dirhams (MMDH), indique l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 24 au 28 juin 2022 inclus.

S’agissant de la méthode d’allocation, elle consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans) puis à la tranche B (taux révisable annuellement).

A travers cette émission, Attijariwafa Bank vise à renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer son ratio de solvabilité, de financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international et d’anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.