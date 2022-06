La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a tenu, lundi à Tanger, une réunion avec les professionnels du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire (ESS) et les parties prenantes au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), consacrée à l’examen des moyens de promouvoir et pérenniser la dynamique touristique dans la région.

S’exprimant à cette occasion, Mme Ammor a mis l’accent sur les mesures concrètes mises en oeuvre par son département pour promouvoir et soutenir la relance du secteur touristique après la pandémie de la Covid-19, soulignant que la région TTA en général, et Tanger en particulier, regorge d’énormes potentialités naturelles et touristiques, ainsi que des infrastructures importantes lui permettant d’être une destination internationale de premier choix.

« Les indicateurs touristiques sont actuellement au vert », s’est félicitée la ministre, faisant savoir que le taux d’occupation prévisionnel atteindra environ 100% cet été, tandis que ce taux oscillera de 80 à 90% dans la région du Nord.

« Nous sommes très confiants sur une reprise rapide dans le secteur touristique », a dit Mme Ammor, soulignant la nécessité de fédérer les efforts de tous les intervenants, les opérateurs et les professionnels du secteur pour renforcer et pérenniser cette dynamique touristique au niveau de la région.

La ministre a, à cet égard, relevé l’impératif de promouvoir le produit et l’animation touristiques, ainsi que le tourisme d’affaires, pour faire en sorte que Tanger devienne une destination touristique tout au long de l’année et non pas seulement pour l’été, appelant l’ensemble des opérateurs à se mobiliser activement pour être en mesure d’accueillir les touristes dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a souligné que cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de de rencontres tenues par la ministre, en vue de prendre connaissance de l’état d’avancement des projets touristiques réalisés dans la région et d’ouvrir le débat sur la phase post-pandémie, notant que la région a bénéficié de chantiers d’envergure et d’ambitieux programmes lancés par SM le Roi Mohammed VI, dont les programmes « Tanger Métropole » et « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit », ainsi que le programme intégré de développement économique et social de la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq.

Mhidia a noté que la région TTA constitue une destination touristique par excellence, puisqu’elle attire un nombre important de touristes marocains et étrangers, grâce à aux potentialités naturelles importantes et aux infrastructures d’envergure qu’elle regorge, qui ont été renforcées avec l’ouverture de nouvelles unités hôtelières, portant la capacité litière des établissements hôteliers classés de la région à plus de 30.000 lits, mettant l’accent sur la dynamique que connait le tourisme culturel dans la région, qui fait l’objet de plusieurs travaux d’aménagement et de mise à niveau de ses sites historiques et de valorisation de ses médinas, en plus de la création de circuits touristiques et la préservation de son identité architecturale.

Après avoir souligné que le tourisme, l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie, a pu, grâce aux Hautes orientations royales, bénéficier d’une série de mesures visant à atténuer les répercussions de la pandémie sur les professionnels du tourisme en particulier, le Wali de la région a indiqué que l’Etat est déterminé à poursuivre son soutien à la relance post-pandémie, en témoigne le lancement de l’opération « Marhaba », avec une série de mesures ouvrant la voie à une véritable relance touristique au Maroc en général, et dans la région TTA en particulier.

Il a ainsi souligné la nécessité de réfléchir sur une nouvelle approche en matière de promotion du secteur touristique, qui soit basée sur l’encouragement du tourisme interne, à travers des contrats programmes entre l’Etat et les régions, et d’adopter une politique touristique qui repose sur un tourisme rural solidaire et durable, afin de promouvoir la dynamique économique et créer de nouveaux emplois en milieu rural, saluant le soutien apporté par le ministère à plusieurs projets visant à promouvoir la valorisation et la commercialisation des produits des unités de l’ESS, et à renforcer les compétences des acteurs, en plus du programme du soutien financier aux projets des jeunes et aux unités de l’ESS au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq.