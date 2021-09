La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 06 au 10 septembre 2021 dans le vert, son indice principal, Masi, gagnant 0,91% à 12.884,05 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a progressé de 1,03% à 1.053,30 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a avancé de 0,95% à 10.476,62 points.

Les performances Year-To-date (YTD) de ces trois baromètres se trouvent ainsi placées à respectivement 14,15%, 13,9% et 14%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont gagné respectivement 1,10% et 0,88%, à 12.193,92 points et 10.985,59 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a pris, quant à lui, 1,08% à 968,39 points (+12,35% en YTD).

Aux valeurs, 16 secteurs ont terminé la semaine en hausse, contre 8 en baisse.

Meilleure performance sectorielle de la période a été enregistrée par l’indice de la “Sylviculture et Papier” (21,47%), dopé par son unique titre Med Paper. Le secteur des “Services aux collectivités” a progressé de 14,47% et celui de la “Participation et Promotion immobilières” de 5,58%.

A la hausse également, le secteur “Électricité” a pris 3,88%, “Distributeurs” 3,43%, “Société de financement et Autres activités financières” 2,41% et “Boissons” 2,25%.

Du côté des perdants, l’indice de l'”Industrie pharmaceutique” s’est replié de 4,22%, celui de la “Chimie” a abandonné 3,65% et celui de l”Ingénierie et Biens d’équipement industriels” a cédé 2,87%.

Au titre de la semaine écoulée, le volume global des échanges s’est établi à 940,16 millions de dirhams (MDH), dont 13,01 MDH réalisés sur le marché de Blocs.

Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 153,18 MDH, soit 16,52% des échanges, suivie de Itissalat Al-Maghrib avec 98,33 MDH, BCP avec 79,68 MDH et HPS avec 72,24 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 663,20 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, “Med Paper”, “Stokvis Nord Afrique”, “Lydec”, “Douja Prom Addoha” et “Timar” ont affiché des hausses respectives de 21,47%, 21,39%, 14,47%, 6,40% et 5,22%.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par “Stroc Industrie” (-8,34%), “Dari Couspate” (-7,03%), “Sothema” (-4,72%), “Snep” (-4,02%) et Sonasid (-3,8%).