Mohamed Basri a présenté, ce mercredi, au Roi Willem-Alexander, ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi Mohammed VI auprès du Royaume des Pays-Bas.

Lors d’une cérémonie au Palais Royal Noordeinde à La Haye, le Roi Willem-Alexander a chargé l’ambassadeur de transmettre ses vives salutations au Roi Mohammed VI, à la famille Royale, ainsi qu’au peuple marocain. Il a fait part de sa volonté de contribuer au renforcement des liens d’amitié et à la dynamisation des relations de coopération existant entre les deux Royaumes. Le souverain néerlandais a également souligné le rôle important de la communauté marocaine établie aux Pays-Bas dans le rapprochement entre les deux pays.

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc, Basri a transmis au Roi Willem-Alexander les chaleureuses salutations du Roi Mohammed VI et lui a fait part de l’intérêt accordé par le Souverain au renforcement des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Maroc et les Pays-Bas. L’ambassadeur a également réaffirmé la ferme volonté du Royaume de poursuivre les efforts, afin de consolider et de diversifier le partenariat entre les deux pays, ainsi que de renforcer les liens d’amitié entre les deux peuples.