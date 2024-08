Le chiffre d’affaires (CA) consolidé d’Auto Hall s’est situé à 2,42 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette performance est le résultant d’une évolution positive de son mix-produit, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Au terme du premier semestre 2024, le groupe Auto Hall a réalisé de bonnes performances, note la même source, relevant que sa dynamique de développement s’est traduite par une croissance des ventes totalisant 9.414 unités, soit une progression de 3% par rapport au premier semestre 2023.

Pour le seul deuxième trimestre de 2024 (T2-2024), le CA consolidé d’Auto Hall s’est élevé à 1,25 MMDH en hausse de 12% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les ventes du groupe au titre du T2-2024 sont ressorties, quant à elles, à 4.949 unités, en progression de 2%.

Coté perspectives, Auto Hall a entrepris plusieurs actions pour relever les nouveaux défis liés à l’évolution des habitudes de consommation, souligne le communiqué.

Ces initiatives visent à préserver les marges commerciales grâce à un plan produit adapté et une tarification appropriée, à réduire les charges d’exploitation par des mesures concrètes, et à diminuer l’endettement global par l’optimisation du besoin en fonds de roulement et diverses initiatives d’optimisation des ressources, explique le groupe.