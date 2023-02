Auto Nejma, affiche des résultats financiers en retrait au 4e trimestre de l’année 2022.

Une situation résultant de plusieurs facteurs, notamment la perturbation des chaînes d’approvisionnement, le conflit en Ukraine et le choc énergétique ont été autant d’effets de la pandémie de Covid-19, explique l’importateur exclusif des marques Mercedes-Benz, SsangYong et Mahindra au Maroc.

Le chiffre d’affaires d’Auto Nejma (VP, VUL, Bus et Trucks) s’établit ainsi à 465 millions de dirhams sur le 4e trimestre et à 2,10 MDH au terme de l’année 2022, en baisse de 3,5 % et 9,4 %.

Le recul sur le dernier trimestre s’explique par l’arrivée tardive du dernier bateau de l’année, alors que le repli sur l’année est principalement motivé par la non-récurrence de la livraison en 2021 de 225 bus correspondants au reliquat du marché des bus urbains de Casablanca, ajoute la même source.

Auto Nejma maintient son rythme d’investissement à travers le réaménagement de certains points de vente. Ainsi, l’investissement au terme de 2022 atteint 10 MDH. La trésorerie nette s’est établie à 40,2 MDH en 2022 contre 34,7 MDH en 2021.

Et Auto Nejma Maroc de souligner que le développement du réseau sera poursuivi, à travers l’ouverture du flagship store Mercedes-Benz à Casablanca Ain Diab, lequel est prévu pour le 2e trimestre 2023.

Par ailleurs, en ligne avec sa stratégie de développement dans un secteur en pleine mutation, l’année 2023 connaîtra le lancement des nouvelles activités. Il s’agit de la distribution des véhicules BYD, leader mondial des ventes de véhicules électriques, à travers plusieurs villes du Royaume, mais aussi les solutions de télématiques Loconav, présent dans plus de 50 pays.