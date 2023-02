Comme chaque année, le Technopark propose un ensemble d’initiatives pour promouvoir et accompagner les femmes marocaines dans leur parcours entrepreneurial.

C’est ainsi que, pour sa 13e édition, le Technopark met à l’honneur la femme marocaine en choisissant pour thème « Women in Action : Le Technopark célèbre et encourage l’entrepreneuriat féminin ».

Du 1er au 20 mars, tous les sites du Technopark proposeront donc une programmation riche en formations, coachings personnalisés, ateliers et talks d’inspiration, ainsi que d’autres activités visant à encourager et à soutenir l’entrepreneuriat féminin, est-il expliqué auprès de la Direction générale.

Le 3 mars, une conférence plénière sera organisée au Technopark Casablanca « De la résilience à la performance : Femmes marocaines qui façonnent le changement ». Elle connaîtra la participation d’invitées d’honneur qui apporteront leurs témoignages sur la question.

Il s’agit de Hajar Mousannif, Experte internationale en Intelligence Artificielle. Prix de l’UNESCO « Women in Science »; Laila Berchane, Fondatrice de l’association LOOP For Science & Technology et de Robots & More; Nadia Ben Bahtane, Fondatrice de Pink Wave et une des « MOST ADVENTUROUS OPEN WATER WOMEN ». Il s’agit également de Khadija EZAOUI, Experte en Energies renouvelables; Fatima Atif, Arbitre de Basket-Ball; Majda BRABIJE : Championne internationale et arbitre des sports de cerveau ( Lecture Rapide et Mind Mapping) ainsi que Rachida ELBERGUI : Fondatrice de la coopérative ANGOUANE et lauréate du Prix Tamayuz.