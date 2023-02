Un protocole de coopération et de partenariat a été signé par la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou et son homologue viennois, Michael Ludwig, le 27 février, à Vienne en Autriche. La signature de cet accord rentre dans le cadre de la célébration du 240e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Asmaa Rhlalou s’est rendu à Vienne sur invitation de Michael Ludwig, afin d’explorer les voies et moyens possibles pour le renforcement des relations entre le Maroc et l’Autriche. À cette occasion, il a été décidé l’adoption de plusieurs programmes autour de l’échange d’expertise et de bonnes pratiques pour ce qui est de la gestion des affaires locales et de la gouvernance.

Par ailleurs, les deux officiels ont réaffirmé leur engagement pour le déploiement et la concrétisation rapide et efficace des Objectifs de Développement Durable (ODD 2030) des Nations Unies. Les deux maires ont mis en avant l’importance de mettre les citoyens au cœur de la réalisation de ces stratégies, afin de garantir un essor social, économique, technologique, etc., tout en se dirigeant vers une mentalité consciente de l’environnement.

À la fin de la rencontre, Asmaa Rhlalou a adressé une invitation officielle à Michael Ludwig pour visiter Rabat, afin de renforcer la coopération et le partage d’expérience, en plus d’explorer de nouvelles pistes de collaborations entre les deux pays.