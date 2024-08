Les marques automobiles OMODA et JAECOO, lancées par le groupe chinois Chery, font leur entrée sur le marché marocain.

Ces marques, qui se distinguent par leur forte croissance mondiale, proposent une gamme variée de véhicules, incluant des modèles à essence, hybrides et tout-électriques, adaptés aux besoins du marché marocain en plein essor.

OMODA et JAECOO s’inscrivent dans une stratégie globale d’expansion du groupe Chery, visant à renforcer leur présence sur des marchés clés à travers le monde, y compris l’Europe et l’Afrique. Le lancement au Maroc coïncide avec une période où la demande pour des véhicules innovants et respectueux de l’environnement ne cesse de croître, reflétant une tendance globale vers une mobilité plus durable.

Ces marques misent sur une technologie avancée et un design moderne pour séduire un public jeune et connecté. OMODA, avec son modèle OMODA 5, se concentre sur des SUV compacts, fusionnant style futuriste et responsabilité environnementale. De son côté, JAECOO se positionne comme un spécialiste du tout-terrain, avec le modèle JAECOO 7 qui promet robustesse et adaptabilité à divers environnements.

Le marché automobile marocain, déjà en mutation avec l’adoption croissante de véhicules hybrides et électriques, pourrait voir en OMODA et JAECOO des acteurs de premier plan dans la transformation du paysage local. Le partenariat avec CFAO Mobility renforce la stratégie de ces marques, leur permettant d’accéder à un réseau de distribution bien établi à travers le Royaume.