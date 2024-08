Ce classement des quinze plus grosses villes universitaires de France en 2023 prend en compte les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, de restauration et de logement, ainsi que le coût des transports et des produits et services de base.

L’étude révèle que sur les dix villes les plus chères pour les étudiants en 2023, neuf se situaient en Ile-de-France (région parisienne), avec un coût moyen mensuel de 1.307 euros.

Lyon est identifiée comme la deuxième ville la plus chère avec un coût mensuel de 1.256 euros par mois pour ses étudiants, suivie de Marseille avec un coût moyen de 1.159 euros par mois.

Avec 1.076 euros par mois, Clermont Ferrand domine le classement des villes les moins chères pour les étudiants, talonnée par Nancy et Dijon avec respectivement un coût moyen mensuel de 1.090 euros et 1.095 euros.

Pour la rentrée 2024-2025, l’UNEF s’attend à une hausse de 2,25 %, qui engendrerait un coût supplémentaire de 482,16 euros sur l’année, soit plus de 40 euros par mois.

Le syndicat étudiant estime que le coût de la vie étudiante est de 27 % plus élevé pour la rentrée de septembre qu’en 2017, mais certaines villes sont moins touchées que d’autres par cette flambée du coût de la vie.