Le fabricant chinois Changzhou Tenglong Auto Parts investira 6 millions d’euros (plus de 60 millions de DH) pour la création d’une filiale au Maroc, après avoir déjà établi des bases de production en Pologne et en Malaisie.

La nouvelle unité marocaine, approuvée par le conseil d’administration de Tenglong, se concentrera sur la production de tubes en aluminium pour la climatisation automobile, d’ensembles de tuyaux de climatisation et de tuyaux de connexion pour les systèmes d’échange de chaleur.

Fondée en 1997, Tenglong est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de pièces automobiles, y compris des tuyaux d’échange de chaleur, des tuyaux et accessoires de climatisation, des matériaux en alliage léger, des produits de recirculation des gaz d’échappement et des capteurs automobiles. Ses clients comprennent BMW, Mercedes-Benz, Great Wall Motor, Chery Automobile, SAIC Motor et Li Auto.

En septembre dernier, Tenglong a commencé à produire en masse et à fournir des modules de valve intégrés au groupe Volkswagen en Europe.

Cette expansion stratégique au Maroc vise à renforcer la présence mondiale de Tenglong et à répondre à la demande croissante de pièces automobiles de haute qualité.