Le Groupe Laprophan annonce l’acquisition majoritaire de Botanic Pharma, une entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires naturels, sous réserve des autorisations réglementaires.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Laprophan. En intégrant Botanic Pharma, le Groupe renforce et consolide sa position dans le secteur de la santé. Cette expansion permet au Groupe d’élargir son portefeuille produits dans les marchés européens et africains, tout en élargissant sa capacité à exporter des produits de santé innovants et de haute qualité.

Cette acquisition soutient également l’ambition du Groupe de devenir un acteur majeur dans le secteur des compléments alimentaires, un domaine en pleine expansion mondiale.

Le Groupe est déterminé à capitaliser sur cette croissance pour offrir de nouvelles solutions de santé naturelles et efficaces. En outre, Botanic Pharma a obtenu toutes les certifications nécessaires pour le développement de produits à base de cannabis au Maroc. Botanic Pharma accueillera également les efforts de recherche et développement ainsi que les lignes de produits de Laprophan pour les compléments alimentaires à base de cannabis, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Reda Bennis, Vice-Président du Groupe Laprophan, déclare : « nous sommes ravis à l’idée d’accueillir Botanic Pharma au sein du Groupe Laprophan. Cette acquisition renforce notre capacité à innover et à fournir des solutions de santé de pointe. Elle s’inscrit parfaitement dans notre mission d’améliorer la qualité de vie à travers des compléments alimentaires naturels de haute qualité ».

Amine Tahiri Hassani, Pharmacien Fondateur de Botanic Pharma, ajoute : « rejoindre le Groupe Laprophan, pionnier de la R&D au Maroc, nous offre une formidable opportunité d’accélérer notre développement et d’innover encore davantage. Ensemble, nous allons créer une valeur ajoutée significative pour nos patients et nos partenaires ».