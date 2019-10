Le groupe japonais JTEKT Corporation a procédé, à Tanger Automotive City, à l’inauguration de son nouveau site de production de systèmes de direction, d’un investissement de 220 millions de dirhams. Inaugurée en présence notamment du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Takuji Hanatani, ainsi que de plusieurs responsables et professionnels de l’industrie automobile, cette usine s’étale sur une surface de 11 300 m2 et se trouve au sein de la plateforme industrielle Tanger Med.

Le démarrage de la production des différents projets s’échelonnera entre 2019 et 2020, avec une capacité annuelle prévue de 300 000 systèmes de direction assistée électrique et 700.000 colonnes manuelles à destination des usines marocaines et européennes des constructeurs automobiles internationaux.