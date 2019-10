La maison française de vente aux enchères spécialisée dans l’art Artcurial, qui organise déjà depuis 2011 des présentations et des ventes une fois par an au Maroc, en duplex avec Paris, a annoncé l’ouverture d’une filiale au Maroc.

Basée à Marrakech, cette filiale disposera de son propre programme de ventes à raison de trois sessions par an, au Nouvel An, au printemps et à l’automne. Deux se dérouleront à Marrakech et une à Casablanca. Les acheteurs pourront régler en dirhams.

Artcurial organisera ses prochaines ventes de fin d’année le 30 décembre 2019 à Marrakech, dans le palace la Mamounia, autour de trois thèmes : « Majorelle et ses contemporains » pour les oeuvres orientalistes, « Made in Morocco » consacré à l’art marocain du XVIIe siècle à nos jours, et « African Spirit » dédié à l’Art contemporain africain.