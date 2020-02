Aston Martin continue de renforcer son réseau de concessionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec l’annonce d’un nouveau partenaire au Maroc.

Global British Motors, filiale de la holding Bugshan Maroc, a été nommée concessionnaire officiel et ouvrira un showroom de 400 m² dans la résidence Rio, boulevard Sidi

Abderrahmane, Casablanca au deuxième trimestre 2020.

La nouvelle concession, basée sur le dernier design CI d’Aston Martin, accueillera la gamme complète de modèles de la marque – y compris le tout nouveau et très attendu DBX. Le SUV a été lancé au niveau international après des années de développement et offre la conception la plus aboutie de toutes les Aston Martin, apportant la polyvalence attendue d’un SUV de luxe avec les niveaux de performances dynamiques de voitures de sport.

«L’expansion de notre réseau au Maroc était prévue depuis un certain temps et nous sommes heureux d’avoir trouvé le bon partenaire avec Global British Motors. L’expansion régionale intervient à un moment clé, après le lancement de l’un des modèles les plus importants de notre histoire », a déclaré Dan Balmer, président d’Aston Martin Lagonda au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie.

« Le Maroc accueillera, dans les mois à venir, la première concession d’Aston Martin Lagonda en Afrique du Nord, dans un cadre ultra premium au quartier résidentiel et touristique d’Ain Diab Casablanca. Historiquement, Aston Martin est la marque britannique de voitures de sport et de course, qui allie sportivité et élégance depuis plus de 107 ans. Connaissant l’amour et la passion de notre cible, hommes et femmes en quête d’excellence et de distinction, nous sommes certains que nous ferons plaisir à plus d’un connaisseur et passionné de la marque de Gaydon », Annonce Ahmed Kseibati, directeur général de Global British Motors.

Aston Martin continue de renforcer sa présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en étant désormais présente dans 14 pays de la région.