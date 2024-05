Le parc de la téléphonie mobile au Maroc s’est consolidé de 5,6% à 55,9 millions d’abonnés en 2023, après une hausse de 3% un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Le taux de pénétration de ce segment a atteint un record de 150,9% en 2023, après 144,3% il y a une année, indique la DEPF dans sa note de conjoncture d’avril 2024.

Quant au parc de la téléphonie fixe, il s’est renforcé de 8,5% à fin 2023, tandis que celui de l’internet a clôturé l’année écoulée sur une performance de +7,6% à près de 38,3 millions d’abonnés, avec un taux de pénétration de 103,4%, précise la même source.

La DEPF fait également savoir que la valeur ajoutée du secteur d’information et de communication s’est accrue de 2% au quatrième trimestre 2023, après une augmentation de 0,3% au T3-2023, de 2% au T2-2023 et de 0,9% au T1-2023.

En moyenne, cette valeur ajoutée a augmenté de 1,3% en 2023, après une amélioration de 2,6% l’année précédente.