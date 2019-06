Le groupe Renault a clôturé les cinq premiers mois de l’année 2019 à la tête du podium du marché marocain, en réalisant au cumul 28 709 livraisons. Au terme des cinq mois premiers de l’année 2019, le groupe a réalisé une part de marché de 43,3% et de 42,9% pour le seul mois de mai, indique un communiqué du groupe.

Avec ses 3 555 livraisons, Dacia s’octroie une part de marché de 26,8% durant mai et maintient sa position de leader du marché des voitures particulières et utilitaires (VP-VU) au Maroc, ajoute la même source, précisant qu’au cumul, ce sont 18 698 véhicules qui ont trouvé preneur et que la part de marché au cumul s’établit à 28,2%.

Renault, deuxième marque sur le marché VP-VU marocain, a clôturé le mois de mai avec 2 141 unités livrées et une part de marché de 16,1%. Le Losange conforte ainsi sa deuxième marche du podium avec au cumul 10 011 livraisons et une part de marché de 15,1%.