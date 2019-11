Les résultats d’une étude sur l’autonomisation économique des femmes seront annoncés début 2020, a annoncé, mercredi à Salé, la ministre de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, Jamila El Moussali.

S’exprimant lors du 6ème Forum de réflexion organisé par l’Association régionale de l’Union Nationale des Femmes du Maroc à Salé sur le thème « la femme, de la vulnérabilité à l’autonomisation: perspectives prometteuses », El Moussali a fait savoir que ces résultats visent à réaliser la convergence des programmes et projets des différents intervenants, à préciser les priorités et les responsabilités et à assurer la coordination avec tous les départements gouvernementaux. Ce plan servirait d’épine dorsale aux politiques publiques dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes, a-t-elle ajouté.