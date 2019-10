Le parlement allemand a rejeté la semaine dernière un texte proposant une limitation à 130 km/h sur l’ensemble des Autobahnen.



Manifestations contre l’automobile, SUV pointés du doigt, salon de Francfort des plus mornes… On pourrait croire que l’Allemagne était prête pour mettre fin à l’une de ses spécificités motorisées les plus spectaculaires : la non-limitation de la vitesse sur une partie des Autobahn(en).



Mais un vote au Bundestag (le parlement allemand) tenu la semaine dernière prouve que la majorité des parlementaires demeure en faveur de la vitesse libre. Le texte, proposé par les Verts allemands, insistait sur les bienfaits supposés de la restriction en matière d’émissions de CO2 et de sécurité routière.