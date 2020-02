Dans le cadre de l’accompagnement de la croissance soutenue de l’axe Rabat-Casablanca et de son rôle stratégique dans les échanges économiques du Pays, Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a procédé, le 25 février 2020 au lancement des travaux de la deuxième phase du chantier de triplement de l’autoroute Casablanca– Berrechid & de l’autoroute de contournement de Casablanca et à l’inauguration du nouvel échangeur Oum Azza.

Chantier complexe : contraintes techniques spécifiques et hautes exigences en sécurité

(Rappel) Après l’achèvement de la première phase du projet d’élargissement à 2*3 voies de l’autoroute Casablanca – Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, qui a démarré en 2016, mobiliséun budget d’environ 400 Millions de dirham financé par ADM et réalisé entièrement par des entreprises marocaines, les travaux de la deuxième phase de ce grand projet ont été lancés aujourd’hui :

Ce projet qui concerne des sections autoroutières à fort trafic desservant des infrastructures vitales et nécessitant le maintien de la circulation en 2X2, le chantier a été scindé en 4 lots dont deux ont été attribués à des Grandes Entreprises BTP Marocaines.

Lot1 : de la bifurcation d’Ain Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil (12.8 km),

Lot 2 : de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa (18.2 km).

Lot 3 : de l’échangeur de Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura (15,3 km).

Lot 4 : de la gare de péage de Bouskoura au nœud autoroutier de Berrechid (10,7 km).

En plus des prestations d’élargissement des voies, le chantier prévoit des travaux spécifiques selon un phasage permettant de limiter, le maximum possible, la gêne occasionnée aux clients-usagers de l’autoroute Casablanca-Berrechid et l’autoroute de contournement de Casablanca :

Le renforcement de la structure de la chaussée des voies existantes ;

Le renforcement et l’amélioration du système d’assainissement par l’ajout de nouveaux ouvrages hydrauliques.

La surélévation de plus d’une dizaine d’ouvrages d’art existants.

La démolition, la reconstruction et le dédoublement, sous circulation autoroutière et ferroviaire, du pont portant la ligne ferroviaire desservant l’aéroport Mohamed V, moyennant une technique innovante jamais réalisée au Maroc à savoir le tablier métallique.

Tenant compte de ces contraintes, ADM a accordé une attention particulière aux exigences de sécurité et aux capacités des entreprises en charge de la réalisation des travaux.

Ce grand projet comportant les 4 lots s’étalera sur 36 mois avec un budget global estimé à 1 700 Millions de DH (Un milliard sept cent millions de dirhams), a été confié à la filiale d’expertise technique ADM PROJET ;

L’échangeur « Oum Azza » : nouvelle infrastructure pour accompagner l’expansion de la zone de Rabat

A la même occasion, une nouvelle infrastructure a été mise en service. L’échangeur « Oum Azza », situé au PK 281 de l’autoroute Port Tanger Med – Rabat, au niveau du contournement de Rabat.

Ce nouvel échangeur, réalisé par ADM, vise à mieux desservir la ville de Rabat et sa périphérie, à améliorer les conditions de fluidité et de sécurité du trafic, à participer au développement de cette zone en pleine expansion et surtout optimiser les déplacements de ses habitants.

Les travaux de réalisation du projet ont été exécutés en 30 mois et ont nécessité un investissement de 72 millions de dirhams.

L’échangeur Oum Azza est doté de six voies de péage pour le trafic venant de Casablanca et à destination de Casablanca et deux voies pour le trafic venant de Salé et à destination de Salé. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation et de développement des infrastructures autoroutières de ADM, et permet notamment le raccordement de tous les sens de l’autoroute de contournement de Rabat à la RP 4012 permettant l’accès au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah au niveau du douar Oulad Brahim.

Dans le cadre de l’amélioration continue des services offerts aux clients-usagers, ce projet comprend une aire de services de 5.000m² limitrophe à l’autoroute de contournement de Rabat.