L’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil de la région de l’Oriental (CRO) au titre de mars 2020, qui se tiendra lundi et jeudi prochains à Oujda, prévoit l’examen et l’adoption de plusieurs projets de conventions de partenariat visant la mise en œuvre de projets de développement économique et social.

La session se penchera notamment sur l’examen pour adoption d’un projet de convention cadre de partenariat visant le financement et la réalisation de projets d’approvisionnement en eau potable et ce, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural 2020-2023, indique un communiqué du CRO.

Dans le cadre du même programme, la session doit également examiner et adopter un projet de convention de partenariat portant sur la réalisation du projet d’électrification de 44 douars relevant de 24 communes territoriales de la région de l’Oriental.

Les membres du Conseil doivent aussi examiner et adopter un projet de convention de partenariat visant le financement et la réalisation de la «Cité des métiers et des compétences» de la région de l’Oriental.

Dans le domaine économique, l’ordre du jour de cette session prévoit notamment l’examen et l’approbation d’un projet de convention de partenariat pour la structuration de l’offre territoriale de la région, l’amélioration de son attractivité et le renforcement des opportunités d’investissement qu’elle offre.

Le projet d’une convention de partenariat entre le CRO et la Coalition d’investisseurs du nord-est du Maroc, visant la promotion de l’investissement et de la situation économique dans l’Oriental, sera également examiné, de même que des projets de partenariats pour, entre autres, la création d’une unité de trituration d’olives et d’une unité d’emballage et de réfrigération et la mise en place de marchés hebdomadaires dans la province de Nador.

Par ailleurs, il sera procédé, lors de cette session, à la programmation de l’excédent réel et à l’étude et l’approbation de l’amendement du budget du CRO au titre de l’exercice 2020