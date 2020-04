Suite à la déclaration de l’OMS qualifiant le virus COVID-19 comme pandémie et de l’état d’urgence sanitaire mondiale qui en découle, notre Pays a pris des actions majeures et immédiates pour contrer sa propagation. Ces mesures ont conduit à un ralentissement du rythme des travaux de maintenance et de construction des infrastructures autoroutières en cours de mise en œuvre.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer la continuité des chantiers stratégiques de travaux de maintenance et de développement du réseau autoroutier, et ce, conformément aux standards de sécurité et de qualité en vigueur.

Mesures prises pour pallier les effets de la crise sur la continuité des chantiers :

– Les mesures sanitaires préventives recommandées par les Autorités Compétentes contre la propagation du Covid-19 ont été mises en œuvre et respectées à la lettre sur l’ensemble des chantiers ;

– Les plannings initiaux ont été revus pour prioriser les travaux au niveau des sites présentant un fort trafic en temps normal ;

– Les solutions appropriées ont été apportées, en collaboration avec les entreprises BTP en charge des travaux, pour faire face au manque des ressources humaines et à la perturbation dans la chaine d’approvisionnement en matière première suite au confinement sanitaire, et ce, dans des délais très rapides et sans interrompre les chantiers ;

– Le dispositif de sécurité aux abords des chantiers, pour les clients-usagers contraints de prendre l’autoroute en cette période de crise et pour les intervenants sur le terrain, a été maintenu au même standard malgré la baisse de trafic.

La réalisation des grands chantiers de construction et de maintenance de l’infrastructure autoroutière continue

• Projet d’élargissement à 2×3 voies des autoroutes Casablanca – Berrechid et contournement de Casablanca

Il s’agit d’un des plus importants et des plus complexes projets du Royaume en infrastructure autoroutière. ADM a su fédérer tous les intervenants pour garantir la continuité des travaux de ce chantier avec une cadence satisfaisante.

• Projet de rétablissement du pont ferroviaire de l’autoroute Casablanca – Berrechid

Concernant ce projet qui consiste en la démolition du pont actuel de la voie ferrée desservant l’aéroport Mohamed V et son remplacement par deux ponts via une technique inédite au Maroc, ADM a mis à profit la baisse de trafic pour pouvoir réaliser l’acheminement très complexe des éléments métalliques de l’un des deux ponts dont les travaux avancent à 90%.

• Travaux de maintenance de l’Autoroute Rabat – Kénitra

Les travaux d’entretien de ce tronçon avancent à 50%. La baisse de trafic durant cette crise a permis de programmer les travaux au niveau de l’échangeur Dar As-Sikkah pour minimiser la gêne occasionnée aux clients-usagers au niveau de ce nœud très fréquenté en temps normal.

• Travaux de maintenance de l’Autoroute Meknès – Fès

Après avoir achevé près de 80% des travaux de réfection des voies lentes et rapides au niveau de ce tronçon autoroutier, les travaux continuent avec la mise en œuvre de la dernière couche superficielle à une cadence très acceptable.

• Travaux de maintenance de l’Autoroute Imintanout – Argana Les travaux de maintenance de ce tronçon nécessitent la reprise des couches profondes constituant la plateforme support de la chaussée. Les premiers kilomètres ont été réalisés et les travaux avancent à un rythme raisonnable pour atteindre le niveau de 11%.

Malgré les aléas de la crise et le contexte difficile que nous traversons, ADM s’est mobilisée pour assurer la continuité des chantiers de construction et de maintenance de l’infrastructure autoroutière durant cette période à faible trafic. L’objectif étant de mettre à la disposition des clients-usagers, dès le retour à la normale, des infrastructures maintenues et avec la même qualité habituelle et de poursuivre le développement du réseau autoroutier sans trop de perturbation.