CDG Prévoyance en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), informe sa clientèle qu’en dépit de l’état d’urgence sanitaire appliqué par les autorités marocaines pour lutter contre la propagation du Covid19, le traitement des dossiers et des requêtes clients s’opèrent de manière normale et sans aucune perturbation. Ainsi, depuis le 20 mars à ce jour, CDG Prévoyance a procédé à :

• 1.800 nouvelles liquidations de pensions et prestations de Retraite ;

• 3.800 prises en charge de nouveaux dossiers des Fonds d’Entraide Familiale et Daam Al Aramil ;

• 400 liquidations de Rentes (Accidents du Travail /MP & Accidents de Circulation) ;

• 7.581 requêtes clients traitées dans les délais.

L’ensemble des collaborateurs de CDG Prévoyance est mobilisé pour apporter entière satisfaction à sa clientèle. Notre plateforme continue de fonctionner normalement, notamment à travers les sites web www.cnra.ma et www.rcar.ma , les applications mobiles SMART CNRA et SMART RCAR et notre centre d’appel reste à l’écoute pour prendre en charge toutes les requêtes.

S’inscrivant dans le renforcement des valeurs de solidarité en cette période particulière, CDG Prévoyance en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), informe ses bénéficiaires que le paiement des pensions des régimes de Retraites et des Fonds de Solidarité sera effectué à partir du 22 avril 2020.