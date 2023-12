Le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS), think tank présidé par Mohamed Benamour, a annoncé qu’il recevra l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, mercredi 13 décembre à Rabat, pour un échange autour de son dernier livre « Le Temps des Combats ».

Cette présentation sera l’occasion pour Sarkozy de livrer son diagnostic sur l’état du monde et de ses différents grands enjeux géo-stratégiques, et d’évoquer sa relation avec le Maroc et ses réflexions autour de la relation Europe-Afrique, fait savoir un communiqué du think tank.

Cette rencontre, qui sera organisée à l’hôtel Tour Hassan de Rabat, connaîtra la présence d’acteurs du secteur public, d’opérateurs économiques privés, d’universitaires et de jeunes étudiants, précise-t-on.

L’ex-président français est également attendu, le 14 décembre prochain, à Marrakech, pour présenter son dernier ouvrage. La séance de dédicace aura lieu de 11h00 à 12h30 au Grand Café de la Poste, situé en plein cœur du célèbre quartier de Guéliz.

Dans cet ouvrage, Sarkozy fait l’éloge du Maroc qui, selon lui, est devenu « une grande puissance africaine », et appelle son pays à prendre « clairement position en faveur de la marocanité du Sahara ».