Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le festival Andalussyat revient pour une nouvelle édition, du 7 au 9 décembre prochains.

Sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région de Casablanca, la 20e édition de cet événement culturel inédit est dédiée à la musique andalouse « Al Ala ».

Sous le thème « Musique et sport : deux vecteurs du développement et du vivre ensemble », le festival Andalussyat se produira dans trois villes: le 7 décembre à la salle Le Carré d’Or à Casablanca, le 8 au Théâtre Mohammed V à Rabat et le 9 à la salle du Complexe Mazagan Beach & Golf Resort.

Dans ce cadre, l’Association des amateurs de musique andalouse de Maroc (AAMAM), organisatrice du festival Andalussyat, s’est alliée à Dislog Group.

Le groupe industriel a annoncé son soutien à la promotion de cette musique ancestrale en figurant parmi les sponsors officiels sur les cinq prochaines années de l’AAMAM, lui permettant ainsi de poursuivre sa cause en faveur de la préservation de ce patrimoine à travers les activités culturelles et artistiques qu’elle entreprend, indique un communiqué.

Son objectif étant l’inscription de la musique andalouse « Al Ala » dans la liste du patrimoine immatériel universel de l’UNESCO, précise-t-on.

« Nous sommes extrêmement fiers de prendre part à cet effort de promotion, qui est en soi une action citoyenne en faveur de l’ancrage du patrimoine culturel. Notre vocation, en tant qu’acteur économique majeur, est aussi de soutenir l’art, la culture et le sport dans notre pays qui sont des vecteurs clés de développement », a indiqué à cette occasion Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group.

« Faire rayonner cette musique ancestrale et œuvrer pour sa pérennisation est une noble cause, à laquelle Dislog Group adhère pleinement. Quel meilleur canal pour ce faire que le festival Andalussyat qui célèbre, cette année, ses 20 ans d’existence !», a-t-il poursuivi.

«C’est un honneur et un plaisir d’être épaulé par Dislog Group qui a toujours soutenu des valeurs et des causes importantes pour notre pays », a déclaré, pour sa part, Azeddine Kettani, président de l’AAMAM.

Afin de rimer avec l’attribution au Maroc de la participation à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, la programmation du festival a prévu une digne représentation des deux pays partenaires du Royaume dans la préparation de cet événement planétaire. Ainsi, des troupes d’Espagne et du Portugal seront présentes afin de faire profiter le public des rythmes du Flamenco et du Fado, conclut le communiqué.