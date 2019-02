La 3ème édition du Salon de l’aviation d’affaires « MEBAA Show Morocco 2019 » aura lieu les 25 et 26 septembre prochain à l’aéroport de Marrakech-Menara, ont annoncé, ce mercredi, les organisateurs.

Initié par l’Association d’aviation d’affaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MEBAA), en partenariat avec l’Office national des Aéroports (ONDA) et le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, ce prestigieux Salon, destiné aux professionnels de l’aviation d’affaires, se veut un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du chartering, de la location, de la vente, de l’achat, de l’exploitation ou encore de la prestation de services d’affaires et des jets VIP dans la région.

Lors d’une conférence de presse tenue pour la présentation de cette nouvelle édition, le Président fondateur et exécutif de MEBAA, Ali Ahmad Alnaqbi, s’est dit confiant que le « MEBAA Show Morocco 2019 » connaîtra un grand succès à l’instar des deux précédentes éditions organisées à Casablanca et à Marrakech, ajoutant que ce Salon, en pleine expansion, ne cesse d’enregistrer une constante évolution en termes de participants, d’exposants et de visiteurs.

A ce titre, Alnaqbi a fait savoir que cette 3ème édition devrait attirer plus de 3 000 visiteurs et accueillir près de 100 exposants venus des quatre coins du monde.

Relevant l’importance du secteur de l’aviation d’affaires qui connaît un véritable essor, Alnaqbi a souligné que le positionnement géostratégique du Maroc par rapport à l’Europe, au Moyen-Orient, à l’Amérique et à l’Afrique ainsi que sa forte dynamique multisectorielle, notamment dans le domaine aéronautique, figurent parmi les principaux atouts qui permettent au Royaume d’assurer le succès de cet événement international.

Il a aussi indiqué que grâce à la fédération des efforts de l’ensemble des partenaires, le « MEBAA Show Morocco » est prédestiné à atteindre dans les années à venir la grande notoriété et le rayonnement dont jouit actuellement le « MEBAA Show Dubaï », qui est devenu le 2ème plus grand événement du genre à l’échelle mondiale.

De son côté, le Directeur général de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Aoufir, s’est félicité de la confiance placée par MEBAA dans le Royaume, en général, et la ville de Marrakech, en particulier, pour l’organisation de ce Salon de renommée mondiale, qui enregistre un succès grandissant et un immense rayonnement à l’échelle internationale.

El Aoufir a fait remarquer qu’après la première édition du « MEBAA Show Morocco » organisée à l’aéroport de Casablanca, le choix a été porté sur la ville de Marrakech pour l’organisation des autres éditions en vue de donner davantage de rayonnement à ce Salon grâce aux potentialités dont jouit la cité ocre et à ses capacités d’organisation d’un tel événement, qui est devenu une plateforme propice pour les professionnels de l’aviation d’affaires, avec à la clé un succès de plus en plus retentissant.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le programme de développement global mis sur pied par l’ONDA pour le domaine de l’aviation d’affaires, surtout que le trafic aérien dédié à cette activité a connu une nette progression en termes de mouvements, ajoutant qu’il a été procédé à l’organisation de ce secteur à travers notamment la mise en place de licences d’exploitation de type « FBO » (Fixed Base Operator).

Rappelant que ce Salon, qui se veut aussi une niche pour le développement de l’aviation d’affaires, est organisé chaque année en alternance entre Marrakech au Maroc et Dubaï aux Emirats Arabes Unis, El Aoufir a aussi souligné la position de leadership du Royaume dans le domaine de l’industrie aéronautique depuis quelques années au niveau régional, qui a permis la création d’activités génératrices d’emplois et à forte valeur ajoutée dans un domaine de très haute technologie.

L’organisation de grandes Conférences et de Salons en la matière et la promotion de la recherche et développement (R&D) dans ce secteur de pointe viennent ainsi accompagner cette forte dynamique que connaît le domaine de l’aviation dans le Royaume, a-t-il conclu.

Le « MEBAA Show Morocco 2019 », qui sera consacré à l’aviation d’affaires et mettra à l’honneur l’Afrique du Nord, réunira les acteurs du secteur de l’aviation d’affaires autour de tables rondes et de débats sur les défis à relever et les solutions à apporter pour accompagner l’essor du secteur de l’aviation dans une région ayant un fort potentiel de croissance. En effet, le Maroc, à lui seul, représente environ 50% de l’activité des jets d’affaires en Afrique du Nord.

Créée en 2006, la MEBAA est une association à but non lucratif et membre du Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC). Elle a pour mission de fournir une plate-forme aux membres de l’industrie de l’aviation d’affaires de la région MENA pour rassembler, comprendre et communiquer sur les besoins ainsi que sur les avantages de l’industrie.

Représentant plus de 260 entreprises, elle offre un certain nombre de produits et services à ses membres, notamment l’assurance MEBAA ou encore des événements de réseautage et de networking qui ont pour but de fournir une plate-forme de discussion pour les membres et de garantir que la communauté de l’aviation d’affaires, en constante évolution, reste à la pointe de ce secteur.

A rappeler que l’ONDA a signé avec MEBAA un protocole pluriannuel qui prévoit l’organisation sur dix ans de cinq Salons d’aviation d’affaires au Maroc, l’édition de 2019 étant le 2ème rendez-vous dans le cadre de ce partenariat.

IM