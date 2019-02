La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges sur une note positive mercredi, confortée principalement par les secteurs d' »Electricité », d' »Agroalimentaire/Production », ainsi que celui des « Télécommunications ».

Hormis quelques incursions en territoire négatif, la Bourse de Casablanca s’est maintenue dans le vert la majeure partie de la séance, ses deux principaux indices, Masi et Madex, ont pris 0,19% chacun à respectivement 11.403,56 points et 9.261,28 points.

Pour sa part, l’indice international FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,78% à 10.334,26 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,35% à 9.837,22 points.

S’agissant de l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″, il a perdu 0,21% à 905,40 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment d' »Electricité » a clôturé en hausse de 3,15%, meilleure performance sectorielle, grâce à la bonne tenue de son unique titre Taqa Morocco.

Les secteurs de la « Sylviculture et papier », de la « Chimie », des « Bâtiments et matériaux de construction » et de l' »Agroalimentaire / production » ont également terminé avec des hausses respectives de 3,01%, 1,81%, 1,71% et 1,51%.

De même, le secteur des « Sociétés de portefeuilles – holdings », porté par Delta Holding (+0,67%), a clôturé en hausse de 0,66%.

En revanche, les secteurs des « mines », des « assurances », des « banques » et de la « participation et promotion immobilière » ont clôturé la séance avec des replis respectifs de -2,79%, -2,71%, -0,31% et -0,19%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 45,24 millions de dirhams (MDH), entièrement réalisé sur le marché central et dominé par les transactions portant sur les valeurs BCP (10,63 MDH), Attijariwafa bank (8,43 MDH) et Wafa Assurance (6,33 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 588 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Cartier Saada (+9,90% à 43,19 DH), Auto Hall (+5,41% à 73,89 DH), Unimer (+5,04% à 177 DH), Taqa Morocco (+3,15% à 950 DH) et Med Paper (+3,01% à 21,89 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par BMCI (-5,50% à 691 DH), Wafa Assurance (-4,63% à 3.830 DH), Managem (-4,24% à 1.040 DH), Risma (-1,94% à 152 DH) et Minière Touissit (-1,67% à 1.411 DH).

IM