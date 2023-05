Le groupe AVIS LOCAFINANCE annonce la finalisation de son processus d’acquisition de la société PSD T-RENT, tel qu’annoncé en février 2023.

Après accord positif du Conseil de la Concurrence, le transfert de 100% du capital de PSD T-RENT, précédemment détenu par le groupe TENOR, a été réalisé au profit d’AVIS LOCAFINANCE qui prend désormais le contrôle total de la société.

« L’opération, qui a été réalisée selon les meilleures normes de due diligence, a bénéficié de l’accompagnement de SFM Conseil, plus ancien cabinet de conseil juridique et fiscal en exercice au Maroc, spécialisé dans le conseil en transactions et intervenant auprès des plus importantes entreprises du Royaume », est-il indiqué par AVIS LOCAFINANCE.

C’est par ailleurs la banque d’affaires indépendante Derenia Capital, spécialiste des solutions sur-mesure de corporate finance, qui a été en charge du volet négociation, structuration et financement de la transaction.

« Ce développement s’inscrit dans la continuité de la stratégie maîtrisée de croissance et de consolidation du groupe AVIS LOCAFINANCE visant à conforter sa position de leader dans un environnement très concurrentiel et évolutif », est-il souligné.

Cette prise de contrôle permet au groupe de dépasser l’objectif de 5000 véhicules en LLD qu’il s’était fixé à l’horizon 2025. Le groupe se hisse ainsi au 1er rang des acteurs privés, en dehors des opérateurs bancaires, dans un secteur encore très atomisé et nécessitant la constitution d’entités de taille à même de structurer un fort potentiel de développement.