Youssef Bouyakhf, CEO et fondateur de Deepecho, startup marocaine qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les malformations congénitales lors des échographies, dans le but de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, a réussi à décrocher un billet pour la finale des Aviram Awards, qui se tiendra le 16 mai à Marrakech.

La finale de la deuxième édition des Aviram Awards se jouera entre 5 startups représentant 3 pays, à savoir le Maroc, Israël et l’Arabie Saoudite. Cet événement connaitra la participation de l’ancien président américain, Bill Clinton, en tant que conférencier d’honneur.

Les finalistes devront pitcher leurs idées devant un panel composé de Ziv Aviram, Randall Lane, rédacteur en chef de Forbes Magazine, Melda Akin, Fondateur et CEO de D14.AI, Yassine Laghzioui, CEO de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) Ventures et Lamia Benmakhlouf, directrice générale de la société de gestion des Technoparks (MITC).

Le prix Aviram Awards a été lancé par le businessman israélien, Ziv Aviram, cofondateur de la compagnie Mobileye, spécialisée dans les véhicules autonomes, en collaboration avec la fondation Forbes.

Les Aviram Awards ont pour objectif de propulser les startups proposant des idées innovantes pour l’humanité dans la région MENA, en offrant un prix de 500.000 dollars au vainqueur de la première place, 100.000 dollars pour la seconde place du podium et 50.000 dollars pour la troisième place. Les startups profiteront aussi d’un accompagnement personnalisé de la fondation Aviram.