Infomédiaire Maroc – AXA Partners annonce la nomination de Naoufel Ghafir en tant que Directeur général de la zone Maroc, Tunisie et Afrique de l’Ouest au sein d’AXA Partners META (Moyen-Orient, Turquie et Afrique), entité dédiée au développement et au déploiement de solutions d’assurance et d’assistance globales.

Naoufel Ghafir, qui prendra ses fonctions au 1er novembre 2018, succède ainsi à Jérôme Bedouk.

Adelane Mecellem, Directeur général d’AXA Partners META salue cette nomination « Je suis heureux d’accueillir Naoufel Ghafir au sein d’AXA Partners META, dont la mission est de transformer l’assurance en améliorant l’expérience client tout en développant l’innovation. Nous avons donc besoin de leaders dynamiques, à l’écoute du marché et capables de prendre des risques dans ce contexte déterminant pour le futur de notre activité. Son expérience et sa connaissance du Maroc seront notamment d’excellents atouts pour notre entité. Je tiens également à remercier son prédécesseur, Jérôme Bedouk, pour son professionnalisme et son engagement au sein d’AXA Partners META. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. »

Au sein d’AXA Partners, Naoufel Ghafir était précédemment en charge du pilotage de la stratégie digitale et de transformation des activités « Credit & Lifestyle Protection ». Il apporte donc avec lui sa capacité de développer des solutions digitales à destination de grands partenaires afin de porter la croissance de l’activité et d’assurer une expérience client innovante.

« Je suis ravi de rejoindre les équipes d’AXA Partners META. Mon ambition est de développer l’activité commerciale du Maroc, de la Tunisie et de l’Afrique de l’Ouest, notamment dans les secteurs de la santé, du voyage, de la mobilité et du digital. Mon rôle consistera également à faire évoluer nos produits d’assistance et de services pour offrir à nos partenaires et à leurs clients une expérience unique. » Naoufel Ghafir, Directeur général de la zone Maroc, Tunisie et Afrique de l’Ouest d’AXA Partners META.

Biographie :

Naoufel Ghafir débute sa carrière dans des cabinets de conseil comme Capgemini Consulting et Olivier Wyman où il accompagne diverses Directions générales dans le cadre de leurs réflexions stratégiques de développement.

En 2012, il rejoint Groupama où il contribue au programme de cessions stratégiques du Groupe et conduit diverses études pour le compte de la Direction générale.

Naoufel Ghafir rejoint le Groupe AXA en 2015 afin de piloter la stratégie digitale et de transformation des activités Credit and Lifestyle Protection au sein d’AXA Partners. Dans ce cadre, il est en charge de développer des solutions digitales à destination des grands partenaires.

Au 1er novembre 2018, Naoufel Ghafir prendra ses fonctions de Directeur général de la zone Maroc, Tunisie et Afrique de l’Ouest au sein d’AXA Partners META.

Né à Casablanca et âgé de 39 ans, Naoufel Ghafir est actuaire, ingénieur Télécom Sud Paris et diplômé de Sciences Po Paris.

Rédaction Infomédiaire