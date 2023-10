Aya Gold & Silver Inc. a annoncé des résultats de forage à haute teneur en argent et l’acquisition de nouveaux permis d’exploration adjacents à la mine d’argent de Zgounder.

« L’acquisition de ce nouveau terrain d’exploration prometteur porte la superficie totale du site de Zgounder à plus de 425 km², augmentant ainsi le potentiel de gisements satellites », a déclaré Benoit La Salle, PDG de la Société canadienne d’exploration minière.

Et d’ajouter: « Nous sommes également très encouragés par les résultats à haute teneur en cours des forages à ciel ouvert et souterrains, confirmant à nouveau la continuité de la minéralisation à haute teneur à Zgounder ».

Pour rappel, Aya Gold & Silver exploite, entre autres, la mine de Zgounder, située à 200 km au sud de Marrakech. Il s’agit de l’une des plus importantes mine d’argent du Maroc.

Aya Announces High-Grade Silver Drill Results and Adds New Exploration Permits at #Zgounder

➡️UG and OP results include 3,065 g/t Ag @ 4.8m, 1,706 g/t Ag @ 7.2m, and 480 g/t Ag @ 17m

➡️Zgounder land package now totals +425km²https://t.co/FWVI2wmCbi$AYA $AYASF #silverstocks

— Aya Gold & Silver (@AyaGoldSilver) October 12, 2023