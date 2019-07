Un total de 253 808 candidats de l’enseignement public et privé ont été admis aux sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen national unifié 2019, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le taux global de réussite est de 77,96%, contre 71,96% en 2018, soit une hausse de 6 points, précise le ministère dans un communiqué. Parmi les candidats admis, 162 275 relèvent du pôle des sections scientifiques, mathématiques et techniques et 86 780 du pôle des sections littéraire et originelle, précise-t-on.

Dans les filières internationales du baccalauréat marocain, 24 107 étudiants ont obtenu le précieux sésame, soit un taux de réussite de 97,54%, alors que dans les filières professionnelles, 59,53% des 7 984 candidats ont réussi leurs épreuves.

…Et l’Oriental reste champion du Maroc

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental a enregistré, pour la quatrième année de suite, le plus fort taux de réussite aux examens du baccalauréat au niveau national au terme des deux sessions de l’année scolaire 2018-2019.

Un communiqué de l’AREF de l’Oriental précise que le taux de réussite au terme des sessions ordinaire et de rattrapage a atteint 85,24%, en hausse de 4,83 % par rapport à la saison scolaire 2017-2018. Le taux de réussite a atteint cette année 97,76% pour les élèves du baccalauréat international, contre 83,82% pour le baccalauréat professionnel.